Il centrocampista dell'Atalanta è in cima alla lista come sostituto di Calhanoglu nella formazione di Chivu, ma ci sono altre opzioni

Andrea Della Sala Redattore 2 luglio 2025 (modifica il 2 luglio 2025 | 08:01)

L'Inter dovrà fronteggiare l'addio di Calhanoglu. Fondamentale per Simone Inzaghi, mai visto nell'Inter di Chivu. Le storie accadute ieri fanno pensare che l'addio è una cosa ormai scontata, per questo in casa nerazzurro si muovono già per il sostituto.

"C’è un nome che va tenuto in considerazione, la primissima scelta se solo si creassero le condizioni per un affondo: Ederson dell’Atalanta. Quasi banale dire come il brasiliano piaccia a tutti, dirigenti e allenatore. In casa nerazzurra oggi viene considerato quasi un sogno. Perché si possono avere delle idee, delle preferenze, ma finché non si concretizza la condizione di partenza – ovvero la cessione di Calhanoglu – non si può affondare. Per convincere l’Atalanta almeno a sedersi e a parlare dell’affare servono non meno di 45-50 milioni. E questo l’Inter lo sa", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Ma non è una cifra impossibile da raggiungere: è vero che sono stati già investiti quasi 70 milioni tra Sucic, Luis Henrique e Bonny, ma l’Inter ha in rosa (e nei dintorni, leggi Aleksandar Stankovic) giocatori che possono portare soldi freschi nelle casse. Bisseck, ad esempio. Sebastiano Esposito, che piace alla Fiorentina. Ma occhio anche alla situazione Frattesi: è vero che, senza Inzaghi, il suo scenario è cambiato, ma il centrocampista continua ad avere grande mercato in Italia e in Europa. Ora si è affacciato l’Atletico Madrid, Simeone s’è iscritto alla corsa: pista da seguire. Alternative ad Ederson? Rovella, che pure è stato sondato, non convince fino in fondo. Piace molto di più Angelo Stiller, classe 2001 dello Stoccarda, già nel giro della nazionale tedesca: valutazione simile a quella di Ederson, corsa anche questa non semplice considerando l’interesse del Bayern", aggiunge il quotidiano.