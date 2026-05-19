L’Inter ha chiuso la stagione due trofei, la Coppa Italia e lo scudetto, e ora sta iniziando a pianificare la nuova stagione con una certezza

Andrea Della Sala Redattore 19 maggio 2026 (modifica il 19 maggio 2026 | 13:32)

L’Inter ha chiuso la stagione due trofei, la Coppa Italia e lo scudetto, e ora sta iniziando a pianificare la nuova stagione con una certezza: Cristian Chivu.

“C’è da programmare un mercato in entrata, che sarà certamente all'altezza, come ha già detto Marotta, soprattutto per tornare ad essere competitivi in Europa. Un mix di calciatori giovani ed esperti. Con un grande sogno, ovvero Nico Paz. Su di lui si è detto e scritto tutto negli ultimi dodici mesi, compresi gli ottimi rapporti del vicepresidente Javier Zanetti con la famiglia del talento del Como. Un'operazione complicata perché resta la "recompra" che il Real Madrid dovrebbe esercitare a fine stagione. Se le "merengues" decideranno di riportare 'a casa l'argentino, a quel punto l'Inter proverà a farsi avanti. E Chivu sarebbe pronto a cambiare sistema di gioco, passando dal 3-5-2 al 3-4-1-2 o 3-4-2-1”, scrive il Giorno.