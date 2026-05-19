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Inter, mix giovani/esperti e sogno Nico Paz: come stanno le cose. “Chivu è pronto a…”

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L’Inter ha chiuso la stagione due trofei, la Coppa Italia e lo scudetto, e ora sta iniziando a pianificare la nuova stagione con una certezza
Andrea Della Sala Redattore 

L’Inter ha chiuso la stagione due trofei, la Coppa Italia e lo scudetto, e ora sta iniziando a pianificare la nuova stagione con una certezza: Cristian Chivu.

Nico Paz
Getty Images

“C’è da programmare un mercato in entrata, che sarà certamente all'altezza, come ha già detto Marotta, soprattutto per tornare ad essere competitivi in Europa. Un mix di calciatori giovani ed esperti. Con un grande sogno, ovvero Nico Paz. Su di lui si è detto e scritto tutto negli ultimi dodici mesi, compresi gli ottimi rapporti del vicepresidente Javier Zanetti con la famiglia del talento del Como. Un'operazione complicata perché resta la "recompra" che il Real Madrid dovrebbe esercitare a fine stagione. Se le "merengues" decideranno di riportare 'a casa l'argentino, a quel punto l'Inter proverà a farsi avanti. E Chivu sarebbe pronto a cambiare sistema di gioco, passando dal 3-5-2 al 3-4-1-2 o 3-4-2-1”, scrive il Giorno.

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