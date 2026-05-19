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calciomercato
Palestra, la cifra richiesta dall’Atalanta: affondo Inter in un caso. Due opzioni in difesa
Tra gli obiettivi di mercato dell'Inter per la prossima estate c'è il laterale di proprietà dell'Atalanta Palestra, quest'anno in prestito al Cagliari: ecco le novità.
"Da Nico Paz ad un altro giovane nel mirino, ovvero Marco Palestra. L'esterno farà ritorno all'Atalanta dopo l'esperienza a Cagliari ma su di lui ci sono le attenzioni dei club della Premier League (Manchester City in testa) e il prezzo del cartellino non scenderà sotto i 40 milioni. I nerazzurri non parteciperanno ad aste a meno che entro metà luglio qualcuno paghi i 25 milioni della clausola di Dumfries. In quel caso si potrebbe aprire una trattativa. In difesa cambierà qualcosa: anche se De Vrij dovesse prolungare per un anno, sono stati già fatti dei sondaggi per Solet (Udinese) e Muharemovic (Sassuolo)", riporta il Giorno.
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