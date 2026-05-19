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Palestra, la cifra richiesta dall’Atalanta: affondo Inter in un caso. Due opzioni in difesa

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Tra gli obiettivi di mercato dell'Inter per la prossima estate c'è il laterale di proprietà dell'Atalanta, quest'anno in prestito al Cagliari: ecco le novità
Andrea Della Sala Redattore 

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Tra gli obiettivi di mercato dell'Inter per la prossima estate c'è il laterale di proprietà dell'Atalanta Palestra, quest'anno in prestito al Cagliari: ecco le novità.

Palestra, la cifra richiesta dall’Atalanta: affondo Inter in un caso. Due opzioni in difesa- immagine 2

"Da Nico Paz ad un altro giovane nel mirino, ovvero Marco Palestra. L'esterno farà ritorno all'Atalanta dopo l'esperienza a Cagliari ma su di lui ci sono le attenzioni dei club della Premier League (Manchester City in testa) e il prezzo del cartellino non scenderà sotto i 40 milioni. I nerazzurri non parteciperanno ad aste a meno che entro metà luglio qualcuno paghi i 25 milioni della clausola di Dumfries. In quel caso si potrebbe aprire una trattativa. In difesa cambierà qualcosa: anche se De Vrij dovesse prolungare per un anno, sono stati già fatti dei sondaggi per Solet (Udinese) e Muharemovic (Sassuolo)", riporta il Giorno.

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