"Da Nico Paz ad un altro giovane nel mirino, ovvero Marco Palestra. L'esterno farà ritorno all'Atalanta dopo l'esperienza a Cagliari ma su di lui ci sono le attenzioni dei club della Premier League (Manchester City in testa) e il prezzo del cartellino non scenderà sotto i 40 milioni. I nerazzurri non parteciperanno ad aste a meno che entro metà luglio qualcuno paghi i 25 milioni della clausola di Dumfries. In quel caso si potrebbe aprire una trattativa. In difesa cambierà qualcosa: anche se De Vrij dovesse prolungare per un anno, sono stati già fatti dei sondaggi per Solet (Udinese) e Muharemovic (Sassuolo)", riporta il Giorno.