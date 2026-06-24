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Incassato il rifiuto di Marco Palestra, che ha scelto di andare al Chelsea nonostante avesse dato la parola, l’Inter ha immediatamente focalizzato l’attenzione su altri obiettivi.

“Non si è scomposta, anzi si è imposta fin dalla serata di ieri un imperativo categorico: vietato lasciarsi scalfire nonostante la delusione causata da un colpo che sembrava concluso in tutto e per tutto e invece è saltato sul più bello, piuttosto c’è da concentrarsi sulle altre operazioni di un mercato che resta in pienissima evoluzione” scrive La Gazzetta dello Sport.

La società nerazzurra lavora su tre colpi: Provedel, Solet e Jones. I tre sono gli obiettivi di mercato sui quali sta lavorando la dirigenza, che nel frattempo ha dato il via al casting per il nuovo esterno destro dopo il no di Palestra.