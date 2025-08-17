Negli ultimi giorni è stato accostato con insistenza il nome di Oumar Solet all'Inter. Il difensore dell'Udinese è stato già nei radar nerazzurri sin dalla sua avventura al Salisburgo ma l'Udinese è stata brava a prenderlo a parametro zero l'anno scorso.
Dopo un'ottima stagione in bianconero, Solet potrebbe diventare un profilo cerchiato da diverse squadre alla ricerca di un difensore in questa fase finale di mercato.
Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, su Solet c'è l'interesse concreto anche da parte dell'Inter oltre che di club esteri. L'Udinese - sempre secondo Longari - si sta cautelando tanto che ha messo nel suo mirino Etienne Kinkoue, ex prodotto delle giovanili dell'Inter e ora in forza al Le Havre.
