La dirigenza nerazzurra ha ascoltato le preferenze di Chivu e individuato quello che potrebbe essere il profilo giusto

Andrea Della Sala Redattore 20 luglio 2025 (modifica il 20 luglio 2025 | 10:46)

In attesa di un'offerta concreta dalla Turchia per Calhanoglu, l'Inter si sta tutelando e pensa al possibile sostituto a centrocampo. La dirigenza nerazzurra ha ascoltato le preferenze di Chivu e individuato quello che potrebbe essere il profilo giusto in caso di partenza del turco.

"Non finisce più, questa storia. Ma l’Inter è pronta, non si arriva al 20 luglio senza avere un piano d’azione dettagliato. E allora: se quella tra Calhanoglu e il Fenerbahçe si tramuterà davvero in una trattativa e non resterà appesa in aria come avvenuto con il Galatasaray, il club nerazzurro si getterà con forza su Granit Xhaka. È lui il profilo individuato per far coppia con Nicolò Barella nel centrocampo a due che ha in testa Cristian Chivu. È lui il primo nome da tener presente. Non l’unico, ma certamente il preferito", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"L’Inter è tra l’infastidito e il sorpreso, intorno a queste nuove voci. Ma il club nerazzurro non si fa trovare impreparato. Tanto è che vero che i dirigenti hanno già preso contatti con il possibile successore del turco. Siamo ai primi passi, del resto non può essere altrimenti visto lo stato dell’arte intorno ad Hakan. Il nome che hanno in testa è quello di Xhaka, 32enne del Bayer Leverkusen. Lo svizzero non è convinto di accettare la proposta del Neom, club arabo, per motivi familiari. E al momento non sta decollando neppure la proposta del Sunderland, che avrebbe pronti 8 milioni di sterline per il cartellino del centrocampista. L’Inter si è informata, attraverso l’aiuto di un mediatore. E avrebbe trovato terreno fertile".

"Attenzione alle tempistiche, che rischiano di essere decisive: Xhaka, del resto, non aspetta in eterno. E anzi, in Germania c’è chi dice che lo svizzero stia seriamente prendendo in considerazione anche l’idea di restare in Germania. Alternative possibili? Ederson, in considerazione della trattativa in piedi per Lookman, va tolto dal mazzo. Non convince troppo Palhinha del Bayern, in Italia non ci sono molti profili avvicinabili. Non fosse infortunato e out per tutta l’estate, non sarebbe sbagliato tornare ad accostare all’Inter Mateo Kovacic, da sempre un pallino del ds Ausilio, che peraltro l’ha sentito nei giorni dell’affare Sucic. Ecco, proprio il 21enne è considerato un titolare vero su cui puntare. E anche questo andrebbe/andrà tenuto in considerazione in caso di addio di Calhanoglu. Che tra martedì e mercoledì è atteso a Milano per tornare ad allenarsi. In ogni caso, saranno giorni caldi", scrive Gazzetta.