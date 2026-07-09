CdS / Retroscena Inter: sondaggio per Lucumì. Solet? Dubbi su prezzo e…

“Ausilio sa perfettamente che a Chivu mancano due pedine in difesa: se ne occuperà non appena avrà risolto la questione relativa all’esterno destro. Chalobah è un nome che mette d’accordo tutti, ma non l’unico”.

Nella giornata di ieri, infatti, è andato in scena un incontro tra l’ad Carnevali e Ricky Massara, il nuovo capo dell’area tecnica della Juve, Gianluca Nani, Gino Pozzo e la dirigenza dell’Udinese.

“Carnevali e Massara si sono informati. Il franco-ivoriano è stato trattato a lungo dall’Inter e sembrava, in tempi più recenti, vicino al Como. Tutte si sono fermate, forse interrogandosi sulla valutazione e il pregresso di uno dei migliori difensori del campionato italiano” scrive il Corriere dello Sport.