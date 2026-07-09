CdS / Retroscena Inter: sondaggio per Lucumì. Solet? Dubbi su prezzo e…

Non c’è solo Trevoh Chalobah sulla lista del direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio per quanto riguarda i possibili rinforzi in difesa.
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Il club nerazzurro è alla ricerca di due colpi, come spiega il Corriere dello Sport:
“Ausilio sa perfettamente che a Chivu mancano due pedine in difesa: se ne occuperà non appena avrà risolto la questione relativa all’esterno destro. Chalobah è un nome che mette d’accordo tutti, ma non l’unico”.
Nelle ultime ore è emerso nuovamente un altro nome:
“Chissà, ad esempio, che in caso non trovasse la quadra per portare l’inglese a Milano, il direttore sportivo magari non torni a pensare anche a Jhon Lucumí del Bologna, per il quale c’è già stato un sondaggio qualche settimana fa”.
Il colombiano dei felsinei, appena eliminato dal Mondiale con la sua nazionale negli ottavi contro la Svizzera, piace anche alla Juventus, che nelle ultime ore è piombata su un vecchio pallino dell’Inter, Oumar Solet.
Nella giornata di ieri, infatti, è andato in scena un incontro tra l’ad Carnevali e Ricky Massara, il nuovo capo dell’area tecnica della Juve, Gianluca Nani, Gino Pozzo e la dirigenza dell’Udinese.
“Carnevali e Massara si sono informati. Il franco-ivoriano è stato trattato a lungo dall’Inter e sembrava, in tempi più recenti, vicino al Como. Tutte si sono fermate, forse interrogandosi sulla valutazione e il pregresso di uno dei migliori difensori del campionato italiano” scrive il Corriere dello Sport.
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