"Confermo la notizia di ieri: ci sarà un incontro diretto tra Inter e Union St. Gilloise. Non facciamo tanti nomi per creare confusione, a me risulta che Doué abbia costi molto alti, quindi restiamo su Khalaili. L'Inter sta lavorando forte, c'è l'accordo col giocatore che ha chiesto al suo club di essere ceduto, quindi ci sono dei passaggi che sono stati già fatti".