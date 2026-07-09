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Romano: “Khalaili, confermo incontro Inter-Union. E da un momento all’altro…”

Anan khalaili
A stretto giro di posta, l'Inter avrà un incontro con l'Union St. Gilloise per provare a sbloccare l'operazione per il trasferimento in nerazzurro di Khalaili
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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A stretto giro di posta, l'Inter avrà un incontro con l'Union St. Gilloise per provare a sbloccare l'operazione per il trasferimento in nerazzurro di Khalaili. Ne ha parlato su YouTube Fabrizio Romano:

Romano: “Khalaili, confermo incontro Inter-Union. E da un momento all’altro…”- immagine 2

"Confermo la notizia di ieri: ci sarà un incontro diretto tra Inter e Union St. Gilloise. Non facciamo tanti nomi per creare confusione, a me risulta che Doué abbia costi molto alti, quindi restiamo su Khalaili. L'Inter sta lavorando forte, c'è l'accordo col giocatore che ha chiesto al suo club di essere ceduto, quindi ci sono dei passaggi che sono stati già fatti".

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Getty Images

"In quest'incontro diretto faccia a faccia l'Inter si augura che ci si possa avvicinare alla conclusione o anche chiudere. Da un momento all'altro questo affare può prendere una direzione precisa".

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