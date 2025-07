Denzel Dumfries ha una clausola da 25 mln di euro - pagabile però in una sola tranche - e il Barcellona è interessato

Matteo Pifferi Redattore 7 luglio 2025 (modifica il 7 luglio 2025 | 19:16)

Sono giorni importanti in casa Inter perché il 15 luglio scadranno le clausole rescissorie presenti nei contratti di Marcus Thuram e Denzel Dumfries.

"Non è così facile accada per Marcus Thuram, la cui clausola è fissata a 85 milioni di euro (occhio ad Arsenal e Manchester United), ma c’è chi ne ha una da 25 e vale forse più di quella somma, come Denzel Dumfries. Il Barcellona ci sta pensando, pur con i problemi di bilancio che hanno creato non pochi ostacoli nella rincorsa a Nico Williams (terminata in un nulla di fatto). Ci stanno riflettendo anche alcuni club di Premier League.

La somma andrebbe versata tutta per intero, nessuna possibilità di dilazionare. Darebbe però l’opportunità di andare a prendere un sostituto e in questo senso, oltre al noto gradimento per Ndoye, è stato aperto un canale con Dodò, sfruttando i discorsi con la Fiorentina riguardanti Sebastiano Esposito", scrive infatti il Quotidiano Sportivo.

Per Esposito, l'Inter potrebbe intascare circa 7-8 mln e, qualora Thuram andasse via, i nerazzurri e la Fiorentina potrebbero anche discutere per Kean, anche lui vincolato da una clausola da 52 mln di euro ma pagabile in due rate.