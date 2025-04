L'Inter guarda al futuro, anche in un momento decisivo della stagione, in cui i nerazzurri sono ancora in corsa in tutte le competizioni

L'Inter guarda al futuro, anche in un momento decisivo della stagione per la squadra di Simone Inzaghi, in cui i nerazzurri sono ancora in corsa in tutte le competizioni. Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, infatti, la dirigenza sta seguendo con molta attenzione l'attaccante dell'Olympique Marsiglia Luiz Henrique.