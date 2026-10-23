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Il rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu per l'Inter è diventato una priorità. Archiviato quello di Carlos Augusto a stretto giro, come si augurano in viale della Liberazione, arriverà anche il turno del turco, secondo in graduatoria per la Gazzetta dello Sport. La dirigenza nerazzurra conta di chiudere in fretta anche il suo fascicolo, come si legge sulla rosea di stamattina:

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"La nuova politica societaria sui contratti girerà, infatti, sempre più attorno al merito, ovvero ai bonus variabili, componente crescente nello stipendio. Tradotto: meglio (e più) giochi e più guadagni. Lo hanno capito gli uomini di Calha, prossima trattativa di rinnovo nel mirino del club: l’idea è arrivare a un’intesa prima di gennaio, visto che Hakan è in scadenza, ma le parti dovranno trovarsi su una base fissa inferiore rispetto a oggi. Poi sarà il turno di Dimarco, per cui si eserciterà entro l’anno la clausola che scade a maggio e che porterà al 2028 la scadenza, e pure quello di Marcus Thuram: pratiche aperte e un po’ da limare, soprattutto sul fronte dell’esterno che, a differenza del francese, non gode del Decreto Crescita".