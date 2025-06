"Per il colloquio si sarebbe resa necessaria l’autorizzazione del Como ma il presidente e l’amministratore delegato del club lariano, Mirwan Suwarso e Francesco Terrazzani, sono sembrati poco inclini a concedere semaforo verde. Ciononostante non sono pochi gli indizi che inducono a credere che il faccia a faccia serale fra il direttore sportivo nerazzurro e il candidato principale a ereditare la guida tecnica dell’Inter si sia tenuto ugualmente. La strada per l’Inter certo non si può considerare ancora in discesa: Cesc rientrerà oggi in Italia e dovrà approfondire con il Como, la squadra che lo ha valorizzato, la modalità per sciogliere il vincolo. Particolare non secondario: Fabregas non è solo l’allenatore del club piazzatosi al decimo posto in classifica, ma anche un azionista. Non sono esclusi incontri in giornata con il presidente dell’Inter Beppe Marotta che continua a ritenere il catalano il profilo ideale cui affidare il nuovo ciclo nerazzurro", riporta il Corriere della Sera.