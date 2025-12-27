"Esposito rappresenta il profilo ideale per Oaktree: 20 anni, cresciuto in casa (quindi senza costi) e subito capace di reggere i palcoscenici più importanti e di dimostrare il proprio valore. Non è semplice, né automatico, però, costruire campioni dentro il proprio vivaio. Ciò che si può stabilire, invece, è che gli innesti siano sempre, tranne qualche eccezione (Akanji ad esempio), elementi di prospettiva, con margini di crescita e, quindi, anche di valorizzazione economica. È stata la traccia dell’ultimo mercato estivo interista. Ma si è trattato anche dell’inizio di un nuovo corso, evidentemente destinato a proseguire nel tempo. Non a caso, i nomi che si rincorrono per il futuro nerazzurro sono tutti giovani, se non giovanissimi. Come Palestra, Alexsandar Stankovic, Muharemovic e Mlacic", spiega il Corriere dello Sport.