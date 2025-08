Parallelamente alle operazioni in entrata l'Inter è al lavoro anche sul fronte uscite: il club deve necessariamente piazzare gli esuberi

Marco Astori Redattore 2 agosto 2025 (modifica il 2 agosto 2025 | 14:02)

Parallelamente alle operazioni in entrata l'Inter è al lavoro anche sul fronte uscite: il club deve necessariamente piazzare gli esuberi, da Mehdi Taremi a Kristjan Asllani, Sebastiano Esposito e Ezequiel Palacios. Il punto dal Corriere dello Sport: "Il destino di Mehdi Taremi era e rimane slegato dalla vicenda Lookman, dal momento che l’Inter già da diversi giorni ha comunicato all’iraniano di non rientrare più nel progetto tecnico. Per rinforzare il reparto avanzato con un quinto elemento i nerazzurri vorrebbero un attaccante con caratteristiche diverse che non sono quelle dell’ex Porto, per il quale non gioca certo a suo favore il rendimento deludente della passata stagione. Si spiegano così i sondaggi effettuati da diversi club con l’agente del calciatore, che al momento è il nome più caldo dei possibili esuberi in casa interista. Una lista in cui rientrano anche Asllani, Sebastiano Esposito e Palacios.

La differenza è che Taremi è nel mirino dei club inglesi (oltre al Besiktas), pronti a pagare la cifra compresa tra 8 e 10 milioni chiesta dall’Inter. Le società interessate sono Fulham, Leeds, Nottingham e West Ham, le cui disponibilità finanziarie potrebbero fare la gioia dei nerazzurri nell’accumulare altro tesoretto da reinvestire nell’attuale sessione di mercato. in qui tra cessioni (di Aleksandar Stankovic e Buchanan) e altre operazioni (come Agoume, Filip Stankovic e Vagiannidis) i nerazzurri hanno messo in cassa circa 26 milioni e quindi piazzando Taremi si oscillerebbe attorno a quota 35. La condizione posta dall’iraniano è quella di rimanere in Europa, per provare a giocarsi le sue carte ad alti livelli con un ultimo contratto importante a 33 anni, come dimostra anche l’interesse svanito in fretta del Botafogo.

L’Inter vuole monetizzare il suo arrivo a parametro non solo in quanto tale, ma anche per sgravarsi da un contratto da 3 milioni all’anno che andrebbe a scadenza a giugno 2027, con la necessità di dover effettuare una svendita la prossima estate. La prossima settimana potrebbero arrivare novità importanti, anche perché il giocatore per affrontare la nuova annata deve ancora cominciare una vera e propria preparazione, dopo aver saltato il Mondiale per club per la guerra scoppiata in Iran e, sempre per lo stesso motivo, avendo usufruito di un periodo di vacanza ulteriore senza presentarsi ad Appiano una settimana fa.

Gli altri esuberi — L’ex punta del Porto è il primo sulla lista degli esuberi, ma non l’unico. A ruota lo seguono Asllani, Sebastiano Esposito e Palacios che però vogliono restare in Italia e di conseguenza complicano i piani dell'Inter che vuole monetizzare adeguatamente i loro cartellini. L’esempio più valido è proprio quello dell’albanese, impuntatosi nel dire no al Betis Siviglia nelle scorse settimane e non semplice da piazzare nel nostro campionato partendo da una richiesta di 18 milioni per il cartellino.

L’ex Empoli non rientra nei piani di Chivu, a cui può bastare un solo regista puro come Calhanoglu, così come Sebastiano Esposito e Palacios. Si tratta di calciatori giovani, che hanno bisogno di giocare con continuità, e proprio alla luce della giovane età l’Inter preferisce lasciarli partire per incassare subito. Tra l’altro l’argentino era arrivato un anno fa per 6,5 milioni (contratto fino al 2029) e i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di mettere a bilancio una minusvalenza", conclude il quotidiano.