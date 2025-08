"Lookman partirà, ma a determinate condizioni, ovvero solo al valore che decide e detta la società", scrive il CorSera di Bergamo

Matteo Pifferi Redattore 2 agosto 2025 (modifica il 2 agosto 2025 | 10:46)

"Il no era nell’aria, ma quando l’ha letto nero su bianco via pec l’Inter non ha nascosto una certa sorpresa, e Lookman ha cancellato sui social ogni riferimento all’Atalanta. La dirigenza bergamasca non ha accettato la proposta del club di Marotta, anche se è una società molto amica, perché la ritiene troppo bassa rispetto al valore del giocatore. Quarantacinque milioni, per di più solo 42 di parte fissa e 3 di bonus, sono lontani dal valore del nigeriano". Apre così l'articolo dell'edizione di Bergamo del Corriere della Sera che rivela come ad inizio mercato la quotazione di Lookman fosse di 60 mln, non meno di Ederson.

L'Atalanta era pronta a sacrificare Lookman, tenuto conto del fatto che lui volesse andare via. "Con 50 milioni forse si poteva discutere, trattare al rialzo, aggiungere bonus, ma una base di 42 milioni è un gap molto, troppo ampio per i Percassi. E nel tempo che la società si è presa per rispondere non ci sono stati accenni di ritocchi da parte di Marotta. Questo non significa che Lookman diventi all’improvviso incedibile, anzi. Lookman partirà, ma a determinate condizioni, ovvero solo al valore che decide e detta la società. E, adesso è ufficiale, è ben sopra ai 45 milioni.

In questo scenario potrebbe farsi avanti l’Atletico Madrid, che era rimasto in disparte ma non era mai sparito, e convincere Lookman a innamorarsi della piazza. Lì ritroverebbe il portiere Musso e l’esterno Matteo Ruggeri, quei 22 milioni che il club spagnolo ha già versato puntualmente nelle casse bergamasche. E ora potrebbe più che raddoppiare quella cifra per Lookman", riporta il Corriere.