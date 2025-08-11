Taremi, dopo solo una stagione, lascerà l'Inter. Il club nerazzurro è stato chiaro con lui e il giocatore ha capito e sta definendo quale sarà la sua prossima squadra. Probabilmente in Premier League.
Inter, Taremi sempre più verso la Premier: nel weekend trattative fitte. Decisione a giorni
L'attaccante dell'Inter lascerà Milano, destinazione Inghilterra. La scelta finale sarà tra il Fulham e il Leeds, presto la decisione
"Mehdi Taremi sempre più diretto dall’Iran verso l’Inghilterra. L’Inter ha dato mandato all’entourage dell’ex Porto di trovare una destinazione estera e la Premier sembra essere la scelta definitiva: anche nel weekend si sono approfondite due piste su tutte, il neopromosso Leeds e Fulham. La decisione a giorni", scrive La Gazzetta dello Sport.
