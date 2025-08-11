FC Inter 1908
Inter, Taremi sempre più verso la Premier: nel weekend trattative fitte. Decisione a giorni

L'attaccante dell'Inter lascerà Milano, destinazione Inghilterra. La scelta finale sarà tra il Fulham e il Leeds, presto la decisione
Taremi, dopo solo una stagione, lascerà l'Inter. Il club nerazzurro è stato chiaro con lui e il giocatore ha capito e sta definendo quale sarà la sua prossima squadra. Probabilmente in Premier League.

"Mehdi Taremi sempre più diretto dall’Iran verso l’Inghilterra. L’Inter ha dato mandato all’entourage dell’ex Porto di trovare una destinazione estera e la Premier sembra essere la scelta definitiva: anche nel weekend si sono approfondite due piste su tutte, il neopromosso Leeds e Fulham. La decisione a giorni", scrive La Gazzetta dello Sport.

