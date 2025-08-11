L'attaccante dell'Inter lascerà Milano, destinazione Inghilterra. La scelta finale sarà tra il Fulham e il Leeds, presto la decisione

Taremi, dopo solo una stagione, lascerà l'Inter. Il club nerazzurro è stato chiaro con lui e il giocatore ha capito e sta definendo quale sarà la sua prossima squadra. Probabilmente in Premier League.