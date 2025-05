"L’Inter va veloce e non è detto che la corsa si fermi qui. Perché a Luis Henrique e Petar Sucic, rinforzi che Inzaghi potrà schierare al Mondiale per club che scatterà negli Usa a giugno, potrebbe aggiungersi un terzo colpo in attacco. Dopo la finale di Champions, infatti, il reparto si alleggerirà con gli addii di Arnautovic e Correa, entrambi in scadenza di contratto a giugno, e a disposizione del tecnico per il torneo della Fifa rimarrebbero solo Lautaro, Thuram e Taremi", sottolinea La Gazzetta dello Sport.