Giovanni Leoni è il grande obiettivo per la difesa dell'Inter ma potrebbe arrivare anche De Winter: lo scenario

Matteo Pifferi Redattore 7 agosto 2025 (modifica il 7 agosto 2025 | 09:16)

"Un tassello dopo l’altro, l’Inter costruisce il percorso che dovrebbe portare a Milano l’altro grande obiettivo Giovanni Leoni". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al tesoretto dei nerazzurri per provare ad arrivare a Giovanni Leoni, 18enne difensore del Parma nel mirino dell'Inter.

Dopo Stankovic e Buchanan ora è il turno di Sebastiano Esposito, ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Parma per circa 4 mln di euro più il 50% sulla futura rivendita. Ma c'è di più perché anche Palacios è in uscita: su di lui c'è il Basilea che propone un prestito con diritto di riscatto per 6 mln di euro con controriscatto in favore dell'Inter. "A incrementare il gruzzoletto ci dovrebbe pensare un altro giocatore in partenza: dopo aver rifiutato il Flamengo, la corte del Leeds potrebbe far breccia nel cuore di Mehdi Taremi. In casa Inter contano di portare a casa 8-10 milioni di euro dalla cessione dell’iraniano: considerato che si risparmierebbe sui due anni di contratto rimanenti, potrebbero anche essere meno, ma comunque soddisfacenti", spiega poi Tuttosport.

In attesa poi di capire la situazione Asllani, il tesoretto dell'Inter inizia a farsi consistente anche senza l'eventuale uscita di Bisseck (valutato 40 mln) o Pavard (valutato tra i 25 e i 30). "Detto che sono cedibili ma non da cedere, se e quando partiranno finanzieranno l’investimento su Koni De Winter del Genoa, che piace molto e costa 25 milioni, o comunque di un sostituto nel ruolo. Il tesoretto accumulato in viale della Liberazione servirà invece per l’unico nome che Cristian Chivu ha fatto chiaramente nei confronti quotidiani tra sede e Appiano Gentile.

Leoni, classe 2006, è esploso a Parma e poteva arrivare per circa 5 milioni un’estate fa: inutile rimuginarci. Ora costa quasi dieci volte tanto, e per questo le cessioni “minori” fanno decisamente comodo, ma rientra alla perfezione nei parametri di Oaktree ed è ritenuto una pedina chiave per la difesa. Francesco Acerbi, come in maniera magari non troppo elegante ha ricordato qualche tempo fa l’ex ct Spalletti, va per i 38 anni (a febbraio). Stefan De Vrij è l’usato sicuro, ma di chilometri ne ha macinati parecchi. Leoni, anche andando a scuola da uno o da entrambi, può mettersi al centro dell’Inter per i prossimi quindici anni. Anche venti, visto che nel 2045 spegnerà 39 candeline", chiosa Tuttosport.