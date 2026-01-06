1 di 4

LE OCCASIONI

Getty Images

La possibilità di operare subito e sistemare la rosa ma soprattutto l’opportunità di valutare colpi importanti per l’estate e magari anticiparli sfruttando i contratti in scadenza il prossimo 30 giugno. La finestra di mercato di gennaio offre l’occasione per valutare la situazione di tanti profili vicini all’addio con le società in cui sono attualmente tesserati, aprendo nuovi scenari e nuove avventure.

Negli ultimi anni sono tanti i colpi a parametro zero che hanno fatto le fortune dei club di Serie A e dell’Inter, tra cui De Vrij, Calhanoglu e Thuram. Il presidente Beppe Marotta si è da sempre dimostrato un abile stratega e un dirigente bravissimo nel fiutare il colpo e concludere affari importanti a cifre ridotte.

Ma quali sono i calciatori più importanti in Serie A e in Europa che hanno attualmente il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026 e non hanno prolungato l’accordo con le rispettive squadre. Transfermarkt offre una panoramica del mercato italiano e internazionale.