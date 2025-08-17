"È una questione squisitamente tattica, legata alle caratteristiche dei giocatori presenti in rosa. A centrocampo non mancano pensatori alla Calhanoglu, palleggiatori alla Sucic o Mkhitaryan, incursori alla Barella o Frattesi, ma un mediano muscolare alla Koné, quello no, non c’è. Per questo è probabile che il cambio di strategia si rimodelli in questa direzione. L’affare Lookman, che dopo il blitz inglese è tornato ad allenarsi in Portogallo, rimane in stand by ma potrebbe tramontare definitivamente per motivi di opportunità.

Aziendali, diciamo così — Ademola, 28 anni a ottobre, è un profilo di alto livello ma «non rivendibile», come ammesso da Marotta in tempi non sospetti — ma non solo. Giorno dopo giorno, mentre Pio e Bonny crescevano e convincevano al fianco della ThuLa e la trattativa con l’Atalanta per Lookman si complicava, la guida tecnica nerazzurra ha realizzato come sia più strategico concentrare gli sforzi sul centrocampo. Se la pista Lookman dovesse raffreddarsi del tutto, non sarebbe da escludere un rinforzo low cost, magari a fine mercato", spiega La Gazzetta dello Sport.