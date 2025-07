Dopo i colpi già messi a segno, manca qualche tassello per completare la rosa di Chivu. Manca un difensore e poi quel giocatore di talento

14 luglio 2025

L'Inter lavora in silenzio in entrata e in uscita in questo mercato. Dopo i colpi già messi a segno, manca ancora qualche tassello per considerare completa la rosa a disposizione di Chivu. Manca un difensore e poi quel giocatore di talento da piazzare tra le linee.

"Dove l’Inter metterebbe il tesoretto ricavato dall’addio di Taremi non è difficile da intuire: il giocatore che il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio vogliono regalare a Chivu risponde a un profilo offensivo polivalente, in grado cioè di muoversi da seconda punta, da trequartista o eventualmente anche da esterno d’attacco. Ruolo che avrebbe potuto ricoprire Asensio, offerto da Jorge Mendes all’Inter ma ora vicino al Fenerbahçe di Mourinho (che con lo spagnolo condivide proprio il super agente portoghese), anche se i turchi non hanno ancora chiuso con il Psg", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"E allora le antenne dei dirigenti di viale della Liberazione saranno ben drizzate sulle possibili occasioni che il mercato potrà offrire, con una sola linea guida da rispettare: l’investimento economicamente più importante, diciamo da 30 milioni, sarà riservato al difensore centrale, mentre a finanziare l’ultimo colpo in avanti potrà essere la cessione di Taremi (cui si potrà aggiungere quella di Aleksandar Stankovic, vicino al Bruges). Non ci sono invece paletti specifici sulla carta di identità che il nuovo trequartista dovrà esibire prima di sbarcare a Milano: per quella posizione serve un giocatore pronto e con esperienza, questo è sicuro, puntare su una scommessa da vincere sarebbe troppo rischioso", spiega Gazzetta.