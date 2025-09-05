È il capitano Lautaro Martinez a guidare la classifica degli stipendi di casa Inter. Nessuno guadagna più del Toro in nerazzurro, in testa alla speciale classifica con 9 milioni di euro netti a stagione. Ecco una panoramica completa su quanto percepiscono i calciatori dell’Inter nella nuova stagione, dal sito calcioefinanza.it.
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, tutti gli stipendi 25/26: Lautaro in cima, quanto guadagnano i nuovi! L’elenco completo
calciomercato
Inter, tutti gli stipendi 25/26: Lautaro in cima, quanto guadagnano i nuovi! L’elenco completo
È il capitano Lautaro Martinez a guidare la classifica degli stipendi di casa Inter: ecco tutti gli ingaggi, anche quelli dei nuovi