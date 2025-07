I nerazzurri sono alla ricerca di elementi con già esperienza tra i professionisti per accompagnare i giovani al primo anno di Serie C

L'Inter U23, in attesa dell'ufficialità della sua partecipazione al prossimo campionato di Serie C, ha già iniziato a lavorare ad Appiano Gentile agli ordini di Stefano Vecchi e del suo staff. Nel frattempo la dirigenza è al lavoro per individuare quegli elementi over che da regolamento possono completare la rosa.