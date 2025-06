Si attende una risposta dal tecnico e dal Como. Lo spagnolo è il prescelto per raccogliere l'eredità lasciata da Inzaghi

L'Inter spera di riuscire a ottenere il sì da Fabregas. A breve partirà la spedizione nerazzurra per il Mondiale per club e la dirigenza vuole subito il nuovo tecnico senza soluzioni temporanee. Oggi giornata cruciale per avere una risposta dal Como.