L'allenatore è al centro dei pensieri nerazzurri: è la prima scelta per sostituire Inzaghi e sui social, sotto al suo post di giornata, gli scrivono in tanti

Mentre tutti gli occhi degli interisti sono puntati su di lui, Cesc Fabregas è a Londra (lui ha giocato con Chelsea e Arsenal) per un impegno di lavoro col Como. Ieri mattina ha partecipato ad un convegno. Insieme a lui nella città inglese c'è anche la moglie ed è a lei che è andato il suo pensiero del giorno. Dedica speciale per Daniella Semaan, la donna che ha sposato nel 2018 e che è la mamma dei suoi due figli. "Buon compleanno alla moglie più incredibile che esista", ha scritto nel suo post con due foto l'allenatore del Como.

In queste ore pare sia riuscito anche ad incontrare il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio che gli ha portato la proposta del club nerazzurro convinto di volerlo in panchina per sostituire Inzaghi passato, anche ufficialmente, all'Al-Hilal. Al momento sembra non essere facile la chiusura dell'operazione portata avanti dai dirigenti interisti con il Como convinto a trattenerlo perché ha con lui un patto di rinnovo.