Dopo quanto è accaduto nel finale di stagione è arrivato il Mondiale per Club . L'Inter avrà Cristian Chivu a guidarla e ieri sera si è presentato in conferenza stampa facendo capire di essere concentrato tantissimo su quello che dovrà fare e richiamando all'interismo che sa benissimo cos'è. " La maglia nerazzurra mi ha fatto innamorare, darò tutto" , ha assicurato. E c'è da giurarci. Intanto giocherà questo torneo con la squadra che arriva da un finale di stagione in cui è stato perso tutto e risollevare innanzitutto il morale della truppa, sfibrata da una stagione al limite, sarà il suo primo compito.

Da conquistare

Il quotidiano si riferisce a Davide Frattesi: "Due stagioni da precario, tanti gol (8 al primo anno e 7 al secondo) e qualche scampolo di storia, come contro Bayern e Barcellona, fino alla tremenda delusione di Monaco e a quel 'perché non mi hai fatto entrare?' con cui ha di fatto salutato Inzaghi. Si tratta di capire se nell'Inter Frattesi può essere il vice Barella. Per due anni si è parlato delle gerarchie di Inzaghi e dell’imprescindibilità di Mkhitaryan nel centrocampo dell’Inter, quando in realtà non era l’armeno a togliergli il posto, ma proprio Barella. I due azzurri sono stati utilizzati poche volte insieme, con ilvice-capitano defilato a sinistra, dove rende la metà. Perciò per Inzaghi c’erano un titolare(Barella)e la sua riserva (Frattesi). Chivu proverà a trovare una soluzione per farli coesistere senza che la squadra ci rimetta. Frattesi sa che per lui questo è un mese decisivo. O conquista Chivu o lascia l'Inter. Fosse rimasto Inzaghi la storia sarebbe già finita".