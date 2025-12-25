FC Inter 1908
Le voci di mercato, intorno a una grande squadra come l'Inter, sono all'ordine del giorno. E, allora, vale la pena dare uno sguardo al valore di mercato
Marco Macca
Marco Macca 

PRIMO POSTO

—  

LAUTARO

Le voci di mercato, intorno a una grande squadra come l'Inter, sono all'ordine del giorno. E, sebbene la società non voglia assolutamente privarsi dei suoi pezzi più pregiati, con il mercato di gennaio alle porte c'è anche chi, fra i nomi più altisonanti, potrebbe lasciare Milano (vedi Frattesi, per esempio). E, allora, vale la pena dare uno sguardo al valore di mercato (dati Transfermarkt) dei dieci calciatori nerazzurri più costosi. Ecco la classifica:

Inter, comandano Lautaro e Bastoni, boom Esposito: ecco la top 10 per valori di mercato- immagine 2
Getty Images

VALORE ATTUALE DI MERCATO: 85 mln

(Fonte: Transfermarkt)

SECONDO POSTO

—  

BASTONI

Inter, comandano Lautaro e Bastoni, boom Esposito: ecco la top 10 per valori di mercato- immagine 3
Getty Images

VALORE ATTUALE DI MERCATO: 80 mln

TERZO POSTO

—  

THURAM

Inter, comandano Lautaro e Bastoni, boom Esposito: ecco la top 10 per valori di mercato- immagine 4
Getty Images

VALORE ATTUALE DI MERCATO: 75 mln

QUARTO POSTO

—  

BARELLA

Inter Barella
Getty Images

VALORE ATTUALE DI MERCATO: 65 mln

QUINTO POSTO

—  

DIMARCO

Inter, comandano Lautaro e Bastoni, boom Esposito: ecco la top 10 per valori di mercato- immagine 6
Getty Images

VALORE ATTUALE DI MERCATO: 50 mln

SESTO POSTO

—  

BISSECK

Inter, comandano Lautaro e Bastoni, boom Esposito: ecco la top 10 per valori di mercato- immagine 7
Getty Images

VALORE ATTUALE DI MERCATO: 35 mln

SETTIMO POSTO

—  

FRATTESI

Inter, comandano Lautaro e Bastoni, boom Esposito: ecco la top 10 per valori di mercato- immagine 8
Getty Images

VALORE ATTUALE DI MERCATO: 35 mln

OTTAVO POSTO

—  

DUMFRIES

Inter, comandano Lautaro e Bastoni, boom Esposito: ecco la top 10 per valori di mercato- immagine 9
Getty Images

VALORE ATTUALE DI MERCATO: 35 mln

NONO POSTO

—  

ESPOSITO

Inter, comandano Lautaro e Bastoni, boom Esposito: ecco la top 10 per valori di mercato- immagine 10
Getty Images

VALORE ATTUALE DI MERCATO: 30 mln

DECIMO POSTO

—  

CARLOS AUGUSTO

Inter, comandano Lautaro e Bastoni, boom Esposito: ecco la top 10 per valori di mercato- immagine 11
Getty Images

VALORE ATTUALE DI MERCATO: 26 mln

