Le voci di mercato, intorno a una grande squadra come l'Inter, sono all'ordine del giorno. E, sebbene la società non voglia assolutamente privarsi dei suoi pezzi più pregiati, con il mercato di gennaio alle porte c'è anche chi, fra i nomi più altisonanti, potrebbe lasciare Milano (vedi Frattesi, per esempio). E, allora, vale la pena dare uno sguardo al valore di mercato (dati Transfermarkt) dei dieci calciatori nerazzurri più costosi. Ecco la classifica:
VALORE ATTUALE DI MERCATO: 85 mln
(Fonte: Transfermarkt)
BASTONI
VALORE ATTUALE DI MERCATO: 80 mln
THURAM
VALORE ATTUALE DI MERCATO: 75 mln
BARELLA
VALORE ATTUALE DI MERCATO: 65 mln
DIMARCO
VALORE ATTUALE DI MERCATO: 50 mln
BISSECK
VALORE ATTUALE DI MERCATO: 35 mln
FRATTESI
VALORE ATTUALE DI MERCATO: 35 mln
DUMFRIES
VALORE ATTUALE DI MERCATO: 35 mln
ESPOSITO
VALORE ATTUALE DI MERCATO: 30 mln
CARLOS AUGUSTO
VALORE ATTUALE DI MERCATO: 26 mln
