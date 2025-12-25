I migliori giocatori in scadenza nel 2026: quante occasioni per l’Inter

Beppe Marotta all'Inter ha portato con sé esperienza, mentalità e una nuova filosofia, quella legata ai parametri zero. Con l'attuale presidente nerazzurro, sono arrivati tanti giocatori a zero che hanno fatto la fortuna del club. Da Calhanoglu e Mkhitaryan, passando per Onana e Thuram, la lista è molto lunga e potrebbe ulteriormente allungarsi. Infatti, il 2026 sarà l'anno dei parametri zero. Sono tanti i profili interessanti che hanno il contratto in scadenza e questo si sposa con la necessità dell'Inter che dovrà necessariamente intervenire sul mercato, soprattutto per rinforzare una difesa che per forza di cose dovrà essere rivoluzionata visti gli addii di Acerbi, de Vrij e Darmian.