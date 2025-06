Sky – Inter, Leoni nel mirino: ecco la valutazione del Parma

Il club nerazzurro in questa settimana ha avuto modo di parlare con la società ducale non solo per la questione di Chivu ma anche per alcuni giocatori che piacciono ai nerazzurri

Il calciatore del Parma, valutato 25-30 mln dal club gialloblù, è seguito da diversi club, un giocatore molto interessante per l'età (un classe 2006). Sono stati presi i primi contatti per il difensore e poi si dovrà ovviamente trovare la quadra sul prezzo. Il calciatore ha fatto particolarmente bene alla sua prima esperienza nel campionato di Serie A con 17 gare giocate da titolare e un gol segnato contro il Cagliari. Era stato chiamato per l'Europeo Under21 dell'Italia dal Ct Nunziata, ma non ha potuto rispondere alla convocazione per un infortunio.