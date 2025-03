Espansione a ovest. L'Inter guarda sempre più agli USA per il futuro. Per aumentare i ricavi, spinta dalla nuova proprietà Oaktree, in prima linea alla ricerca di potenziali nuovi accordi commerciali, ma non solo. Anche in campo, infatti, come scrive calciomercato.com, il club nerazzurro sembra sempre più attento alla nuova generazione di talenti "Born in USA", per citare Bruce Springsteen. Talenti che stanno conquistando l'Europa, e che stanno attirando le attenzioni dei grandi club del continente. Calciatori che costano non poco, ma che per parametri rientrano nei parametri della proprietà interista. Andiamoli a scoprire: