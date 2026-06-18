Mancano solamente piccoli dettagli, ma la trattativa tra Inter e Lazio per Ivan Provedel è ormai in dirittura d'arrivo. Il portiere arriva come secondo di Pepo Martinez, ma c'è la sensazione che l'italiano si giocherà le sue carte. Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Gianni Visnadi commenta così la scelta dell'Inter di puntare su Provedel.

"Buona scelta Provedel. Su Martinez ci sono dubbi: non è stato testato con continuità per capire se regge il peso della titolarità all'Inter dopo Sommer. Provedel ha esperienza internazionale e, anche se parte dietro, le gerarchie si possono modificare".