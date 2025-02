"L’esterno della Fiorentina è sempre stato il piano B, evidentemente. Per due motivi. Il primo, l’età (32 anni e 23 anni): sarebbe stata un’operazione limitata al prestito, a differenza di quella di Zalewski che il club nerazzurro può leggere anche come futuribile. Il secondo motivo è anche di natura tattica. Zalewski è un calciatore più polivalente rispetto al mancino della Fiorentina, può infatti giocare sia a destra sia sinistra, in fondo le stesse caratteristiche del calciatore che va a sostituire, ovvero quel Buchanan finito al Villarreal.

La giornata di ieri, si diceva. Zalewski si è avvicinato in maniera importante al rinnovo di contratto con la Roma, passaggio inevitabile - essendo il polacco in scadenza a giugno - per poi mettere in piedi un’operazione di prestito. Nei giorni scorsi la società giallorossa non aveva mai aperto questo fronte, vogliosa infatti di cedere l’esterno a titolo definitivo. E ci era praticamente riuscita, con l’accordo trovato con il Marsiglia ma poi sfumato, nel momento in cui il giocatore ha saputo dell’interesse concreto dell’Inter. La società nerazzurra ha però posto una condizione fin dal primo momento: prestito o non se ne fa nulla. Zalewski non ha ancora firmato il rinnovo, va detto. Dovrebbe dunque farlo nelle prossime ore e da sponda Inter evidentemente trapela anche una certa fretta, considerato che il mercato chiuderà lunedì", scrive La Gazzetta dello Sport.