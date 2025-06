Sul canale Youtube di Fabrizio Romano, il collega Matteo Moretto, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter e in particolare su alcuni nomi. «Nelle ultime ore è stato accostato al club nerazzurro Cristhian Mosquera, si tratta di un nome interessante, un difensore con grandi qualità e potenzialità per il futuro. Il calciatore è in scadenza nel 2026 con il Valencia ed è in trattativa per il rinnovo».