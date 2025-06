Sky – Inzaghi, tre motivi per i quali restare. Tre per i quali lasciare

Nelle ore in cui si attende il confronto con la dirigenza nerazzurra sono diverse le analisi che vengono fatte per capire quale potrebbe essere la decisione del mister

Sul tavolo due opzioni, andare o restare. Inzaghi incontrerà oggi i dirigenti dell'Inter e alla fine del loro incontro sarà chiara la volontà dell'allenatore nerazzurra e la decisione rispetto al suo futuro. Intanto a Skysport hanno stilato l'elenco dei motivi per i quali dovrebbe rimanere insieme a quelli per i quali, invece, dovrebbe lasciare l'Inter.

Tre i motivi per i quali restare - secondo il canale satellitare - innanzitutto andare via dopo la sconfitta clamorosa nella finale di Champions League contro il PSG è l'ultima cosa che avrebbe voluto. Un mercato giusto, quindi delle garanzie su quello offerte dalla società, terrebbe la squadra competitiva a tutti i livelli. C'è anche da considerare il fattore ambientale. secondo quanto riportato Sky, "Gruppo squadra, società e tifosi sono ancora dalla sua parte".

Di contro ci sono delle motivazioni per le quali Inzaghi potrebbe invece decidere di lasciare il club che ha portato due volte in finale di CL negli ultimi due anni e alla vittoria del ventesimo scudetto. Intanto perché ha ricevuto dall'Arabia un'offerta faraonica. E dopo quanto accaduto in questa stagione potrebbe ritenere finito il suo ciclo a Milano. E magari ci sarebbero anche diverse vedute sulle prospettive future con il club nerazzurro. Potrebbe anche voler staccare dopo quattro anni intensi in cui ha guidato i nerazzurri che sono sempre state protagonisti e hanno lottato per diversi obiettivi.