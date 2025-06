Il quotidiano La Stampa ha raccontato oggi l'addio di Inzaghi all'Inter e parla anche di due dei possibili obiettivi che il tecnico nerazzurro avrà una volta che avrà firmato per il club arabo. "Di campagna acquisti parlano ovviamente in Arabia Saudita dove sono convinti che l’Al-Hilal andrà presto all’assalto di Bastoni e Acerbi (l’ex laziale potrebbe seguire il suo mentore)", si legge.

Quanto al mercato in uscita dell'Inter, il giornale spiega che "Lautaro, invece, piace all’Arsenal. Il club nerazzurro, però, non ha bisogno di vendere. Per la prima volta da quattro anni può affrontare l’estate senza l’obbligo di pareggiare entrate e uscite. Merito del bilancio 2024-25 in attivo, con un fatturato superiore a 500 milioni. Numeri record alimentati dai ricavi dei montepremi internazionali, abituali con Inzaghi. Ma non sarà il piacentino a beneficiarne".