"A quel punto - spiega Scacchi sul quotidiano di Torino - è diventato inutile ogni tentativo di persuasione da parte di Marotta. Anche perché la fiducia era condizionata. Il club voleva testare la reazione su un orizzonte annuale. Inoltre non ha convinto come Inzaghi ha gestito in pubblico le voci sull’interesse saudita, mediato dal figlio Tommaso. L’allenatore, prima di Mona co di Baviera, avrebbe anche fatto capire a qualche giocatore che era tentato. Ma non è per questo che si perde 5-0 una partita così importante. Nelle valutazioni della società pesa di più una preparazione atletica considerata sbagliata per la volata finale. Non erano i presupposti ideali per proseguire, tanto più che Inzaghi chiedeva garanzie senza avere più potere contrattuale per pretenderle".