“Simone Inzaghi è stato chiaro: «È folle pensare in questo momento alle richieste che ricevo da Italia, estero e Arabia». È ovvio che il tecnico, così come club e giocatori, siano focalizzati sull’ultimo atto di sabato in Champions, ma per Inzaghi questi non sono giorni qualsiasi. L’allenatore nerazzurro è dentro una centrifuga e non c’entra solamente la faraonica offerta da 50 milioni a stagione recapitata dall’Al-Hilal. Inzaghi sta ragionando a 360 gradi sul suo futuro. Che sia ancora all’Inter, che sia in un paese esotico o in Inghilterra, che preveda pure uno stop rigenerante dopo quattro annate piene di pressioni.