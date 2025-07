Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato così della trattativa tra l'Inter e l'Atalanta per Ademola Lookman

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato così della trattativa tra l'Inter e l'Atalanta per Ademola Lookman: "Non si è mai visto che una società che intende acquistare un giocatore, fissi lei il prezzo: l'Atalanta l'anno scorso fu molto chiara l'anno scorso, gli disse che l'anno successivo, in caso di offerta all'altezza delle loro condizioni, ne avrebbero parlato.

E' curioso che l'Inter chieda un prestito con obbligo, cioè un pagamento dilazionato, per il giocatore che è stato il terzo marcatore dell'ultimo campionato. Io credo che in questa vicenda un ruolo importante l'abbiano giocato i suoi agenti, quando hanno detto all'Inter che l'Atalanta avrebbe ceduto Lookman a 40 milioni: questo non risulta affatto a Bergamo.

In questo momento l'Atalanta l'ultima cosa che ha bisogno è vendere Lookman: poi se l'Inter si presenta con 50 milioni, può andare in porto, ma non con la formula dell'obbligo di riscatto. E poi c'è una questione che non viene esaminata: dal 21 dicembre ci sarà la Coppa d'Africa e Lookman non giocherebbe la Supercoppa e almeno 5-6 partite di campionato perché si presume che la preparazione della Nigeria cominci due settimane prima. E poi, Pio Esposito e Bonny quando giocano?".