I bergamaschi non scendono dalla loro richiesta per l'attaccante nigeriano, ma nel frattempo cercano un erede

Il nome di Ademola Lookman rimane al centro del mercato: l'Inter non ha fatto di mistero di volerlo portare a Milano, ma l'Atalanta tiene duro e non intende concedere sconti. La volontà del giocatore può fare la differenza, e per questo motivo i bergamaschi stanno cominciando a guardarsi intorno in cerca di alternative.