Romano: “Jakirovic-Inter, ‘here we go’: visite in settimana! Le cifre finali e i dettagli”

‘Here we go’ per Leon Jakirovic all’Inter: è fatta per il suo arrivo in nerazzurro dalla Dinamo Zagabria, fa sapere Fabrizio Romano
Alessandro Cosattini Redattore 

‘Here we go’ per Leon Jakirovic all’Inter. È fatta per il suo arrivo in nerazzurro dalla Dinamo Zagabria, fa sapere Fabrizio Romano.

Accettata l’offerta da 2,5 milioni di euro + 2 di bonus e percentuale sulla futura rivendita. Il classe 2008 Jakirovic viaggerà questa settimana in Italia per le visite mediche.

L’Inter ha superato la concorrenza del Salisburgo anche grazie ai rapporti con gli agenti del giocatore, gli stessi di Sucic.

