Gds – Inter, preso Jakirovic: futuro da big, lo volevano Napoli e Barcellona

L'Inter chiude un altro colpo "alla Sucic", raggiunge l'accordo con la Dinamo Zagabria e trova la quadra per il difensore del futuro. Si tratta di Leon Jakirovic, pronto a diventare un nuovo giocatore nerazzurro. Ecco quanto sottolineato dalla Gazzetta dello Sport sull'operazione di mercato.
"L'accordo è di fatto raggiunto per una cifra intorno a poco più di 4 milioni: 2,5 di base fissa, più altri 2 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.
Superata la concorrenza di almeno una manciata di altri club: Jakirovic, difensore classe 2008 considerato un potenziale crack del calcio europeo, era monitorato anche da Barcellona, Napoli, Stoccarda e soprattutto Salisburgo. Ma l'Inter ha anticipato tutti, prenotato le visite mediche e il trasferimento a Milano del (quasi) ex Dinamo Zagabria", si legge.
