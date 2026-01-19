Gds – Inter, preso Jakirovic: futuro da big, lo volevano Napoli e Barcellona

"L'accordo è di fatto raggiunto per una cifra intorno a poco più di 4 milioni: 2,5 di base fissa, più altri 2 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita del giocatore .

Superata la concorrenza di almeno una manciata di altri club: Jakirovic, difensore classe 2008 considerato un potenziale crack del calcio europeo, era monitorato anche da Barcellona, Napoli, Stoccarda e soprattutto Salisburgo. Ma l'Inter ha anticipato tutti, prenotato le visite mediche e il trasferimento a Milano del (quasi) ex Dinamo Zagabria", si legge.