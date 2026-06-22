L'Inter e Curtis Jones sono rimasti sbalorditi dalla valutazione del Liverpool per il centrocampista, dopo aver visto respinta una seconda offerta, mentre fonti vicine a TEAMtalk hanno descritto la delicata situazione di stallo che si sta delineando in merito all'affare.

"Raggiungere un accordo si sta rivelando tutt'altro che facile, nonostante il centrocampista abbia detto sì al trasferimento in nerazzurro e consideri ormai conclusa la sua esperienza ad Anfield. I campioni d'Italia hanno intensificato la loro trattativa per Jones all'inizio della scorsa settimana con un'offerta iniziale di circa 18 milioni di sterline (21 milioni di euro), ma tale approccio è stato prontamente respinto dal Liverpool. L'Inter ha risposto con un pacchetto migliorato del valore di circa 21 milioni di sterline (24 milioni di euro), ma anche questa proposta è stata respinta – e possiamo rivelare che il divario tra i due club rimane "significativo".