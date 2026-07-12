Secondo TeamTalk l'Inter potrebbe rilanciare con una nuova offerta per il centrocampista inglese dei Reds

Andrea Della Sala Redattore 12 luglio 2026 (modifica il 12 luglio 2026 | 12:16)

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L'Inter è pronta a presentare una terza offerta più allettante per Curtis Jones, mentre il Liverpool ha già preso una decisione su un eventuale nuovo acquisto a centrocampo. È quanto può rivelare in esclusiva TEAMtalk. I nerazzurri hanno individuato Jones come uno degli obiettivi prioritari per il centrocampo e stanno lavorando all'operazione fin dalla finestra di mercato di gennaio. Finora, però, il Liverpool è rimasto fermo sulla propria valutazione del giocatore. TEAMtalk aveva già rivelato che l'Inter si è vista respingere due offerte, con l'ultima che ammontava a circa 25 milioni di euro. L'Inter ritiene che questa cifra rappresenti un valore corretto, considerando che il centrocampista inglese ha soltanto un anno di contratto con il Liverpool. Il club inglese, però, non è dello stesso avviso.

Secondo le fonti, i Reds continuano a valutare Jones 34 milioni di sterline, facendo riferimento ai prezzi elevati che si stanno registrando in Premier League quest'estate, come dimostrano i trasferimenti di Elliot Anderson (116 milioni di sterline) e Sandro Tonali (100 milioni di sterline). Pur essendo disposto a trattare, il Liverpool ha chiarito di non voler cedere il giocatore per meno di 35 milioni di euro.

Nel frattempo, l'Inter è pronta a migliorare la propria proposta. Secondo quanto appreso, i campioni d'Italia sono disposti ad aumentare l'offerta fino a circa 30 milioni di euro e, se necessario, potrebbero spingersi anche oltre. Resta però una certa riluttanza a raggiungere la richiesta di 35 milioni avanzata dal Liverpool.

Dal canto suo, il giocatore è incoraggiato dalla perseveranza dell'Inter. Le fonti indicano che Jones apprezza il fatto che i nerazzurri abbiano continuato a puntare su di lui nonostante i ripetuti rifiuti ed è aperto a un trasferimento al San Siro in questa sessione estiva. Pur essendo disposto a giocarsi le proprie carte sotto la guida del nuovo allenatore del Liverpool, Andoni Iraola, Jones ritiene di avere maggiori possibilità di diventare un titolare fisso a Milano. TEAMtalk riferisce inoltre che il Liverpool, al momento, è soddisfatto delle proprie opzioni a centrocampo nel caso in cui Jones resti ad Anfield e, allo stato attuale, l'acquisto di un nuovo centrocampista non è considerato una priorità. Tuttavia, se Jones dovesse lasciare il club prima della chiusura del mercato, il Liverpool entrerebbe sul mercato per trovare un sostituto. In sostanza, la situazione è questa: se Jones partirà, il Liverpool acquisterà un nuovo centrocampista; se invece resterà, non arriveranno rinforzi in quel reparto.