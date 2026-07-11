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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Ci sono delle voci su un nome per la difesa dell’Inter. Ecco cosa risulta a me”

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Romano: “Ci sono delle voci su un nome per la difesa dell’Inter. Ecco cosa risulta a me”

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Si fanno tanti nomi per il mercato dell'Inter che, in attesa di novità sul fronte Khalaili, si concentra sulla difesa e sui possibili rinforzi
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Si fanno tanti nomi per il mercato dell'Inter che, in attesa di novità sul fronte Khalaili, si concentra sulla difesa e sui possibili rinforzi. Oltre a Chalobah, in ottica nerazzurra si è parlato anche di Lucumì del Bologna.

Romano: “Ci sono delle voci su un nome per la difesa dell’Inter. Ecco cosa risulta a me”- immagine 2
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Su questo profilo, Fabrizio Romano ha detto su YouTube:

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"Tante domande sul profilo di Jhon Lucumí per l’Inter ma non risultano trattative o progressi col Bologna per il colombiano. C’è da settimane la Juventus su di lui ma non ai 28 milioni voluti dal Bologna; solo se cambiassero le condizioni dell’affare".

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