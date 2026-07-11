Si fanno tanti nomi per il mercato dell'Inter che, in attesa di novità sul fronte Khalaili, si concentra sulla difesa e sui possibili rinforzi

Si fanno tanti nomi per il mercato dell'Inter che, in attesa di novità sul fronte Khalaili, si concentra sulla difesa e sui possibili rinforzi. Oltre a Chalobah, in ottica nerazzurra si è parlato anche di Lucumì del Bologna.