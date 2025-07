"Il clan Vlahovic ha chiesto 5 milioni per il giocatore e 5 di commissioni per salutare con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza del contratto, Comolli ha risposto che prima di parlare di buonuscita servirà una squadra pronta a pagare (almeno) 20 milioni alla Juve. Un obiettivo comune in ogni caso c’è. Nessuno ha interesse a gestire un’intera stagione da separati in casa, perché la Juve si troverebbe a dover affrontare un costo di 23 milioni lordi per un giocatore fuori progetto e lo stesso Vlahovic perderebbe appeal e forse pure il Mondiale", si legge ancora sul quotidiano torinese.

Tutte le piste in considerazione

Così il procuratore del giocatore serbo ha continuato a tenere rapporti distesi con la Juve ma ha preso in considerazione anche progetti non considerati, come la pista turca. "Ha ascoltato il nuovo progetto del Febernahce di Mourinho, ha registrato l'interesse dell'Inter in caso di parametro a colpo zero. E ha cercato, senza troppo successo, una via d'uscita in Premier. Ha preso atto della volontà del Milan di puntare sul giocatore in cui le condizioni economiche si rivelino sostenibili a cominciare dall'ingaggio che non può superare i sei mln", conclude il quotidiano.