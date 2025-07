CorSera – Vlahovic piace al Milan. Si vedrà, ma una cosa è certa

C'è chi ha accostato Vlahovic anche all'Inter . Ma il giocatore della Juventus, che sembra ormai in rotta con l'ambiente bianconero e non ha nessuna intenzione di rinnovare il suo contratto, piacerebbe tanto anche al Milan.

Il Corriere della Sera parla proprio dell'attacco rossonero e cita il giocatore serbo tra gli obiettivi. "I rossoneri hanno in mente di prendere un centravanti che faccia concorrenza a Gimenez. Piace Boniface del Leverkusen, ma il prezzo sui 45 milioni è un ostacolo. Discorso simile anche per Jackson, per il quale il Chelsea spara altissimo: 65. Ecco perché resta in piedi la pista che porta a Vlahovic. Si vedrà ad agosto, in base alla situazione. Una cosa è certa: il serbo, che piace ad Allegri, deve dimezzarsi lo stipendio da 12 a 6 milioni per rientrare nei parametri rossoneri", si legge a proposito del mercato milanista.