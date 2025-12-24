Sempre alla ricerca di un centrocampista, la Juve continua a osservare con attenzione la situazione di Davide Frattesi. Come sottolinea Repubblica, il club bianconero non smette di pensare al centrocampista nerazzurro, che non risolverebbe ovviamente i problemi in regia ma sarebbe un prezioso incursore per Spalletti.
Juve su Frattesi: ecco la richiesta dell’Inter. E Chivu chiede in cambio questo giocatore
Sempre alla ricerca di un centrocampista, la Juve continua a osservare con attenzione la situazione di Davide Frattesi
"L'Inter chiede 35 milioni, però è il prezzo di partenza, il centrocampista spinge per andare perché in nerazzurro non trova spazio. Se Chivu dovesse chiedere in cambio Cambiaso, come probabile, riceverebbe un rifiuto perché l'esterno per Spalletti è un titolarissimo".
(Repubblica)
