Centrocampo, l’Inter ‘vede’ tre possibili addii: scenari e tempistiche

La Gazzetta dello Sport fa un punto su quanto potrebbe succedere nei prossimi mesi rispetto al mercato nerazzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 26 dicembre 2025 (modifica il 26 dicembre 2025 | 15:16)

La Gazzetta dello Sport parla del mercato e di come eventuali operazioni potrebbero disegnare il centrocampo dell'Inter in futuro. "Per Mkhitaryan e Frattesi scenari e tempistiche differenti ma stesso risultato", si legge sul sito del giornale sportivo.

Il riferimento è alla scadenza naturale del contratto dell'armeno, giugno 2026. Mentre per il giocatore italiano si parla da tempo di un possibile addio: in vista del Mondiale Davide starebbe cercando una squadra che potrebbe garantirgli più spazio. "Ma il suo futuro resta tutto da scrivere. Perché Frattesi potrebbe salutare già a gennaio o aspettare l'estate se dalle parti di viale della Liberazione non arrivasse l'offerta giusta. E di conseguenza risulta prematuro pensare ad un eventuale sostituto dell'ex Sassuolo", spiega la rosea.

A proposito di centrocampo. La scorsa estate tante sono state le voci su un possibile addio di Calhanoglu con un approccio del Galatasaray mai veramente convincente. "Così è arrivata una tregua con l'Inter. Difficile, però, che il desiderio di tornare a casa del regista nerazzurro si sia affievolito così fortemente di punto in bianco. Tra i nomi citati, quello di Calhanoglu è sicuramente quello che ad oggi è meno vicino all'addio. Ma mai dire mai...", scrive ancora il quotidiano riferendosi alla possibilità che il giocatore turco, a fine stagione, possa decidere di mettere fine alla sua storia nerazzurra.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)