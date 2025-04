Il quotidiano parla del mercato bianconero, dell'ex Milan come primo obiettivo per il centrocampo e dell'ipotesi che porta al nerazzurro

Il quotidiano La Stampa parla del mercato della Juventus e si concentra in particolare sull'interesse dei bianconeri per Sandro Tonali. Sul calciatore si sta lavorando da tempo e viene definito dal quotidiano "obiettivo concreto ma molto ambizioso almeno in questa fase". Al momento il calciatore non ha mai chiesto la cessione al Newcastle anche per gratitudine nei confronti del club inglese che non lo ha abbandonato nel periodo della squalifica. Si ipotizza una valutazione di 60-70 mln e di un possibile inserimento nella trattativa di Douglas Luiz. Sicuramente diverse le società interessate all'ex calciatore del Milan.