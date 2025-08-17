Vista la posizione della Roma sul francese, in viale della Liberazione valutano anche alternative. Ecco i nomi dal Corriere dello Sport

Marco Astori Redattore 17 agosto 2025 (modifica il 17 agosto 2025 | 10:06)

L'Inter non ha abbandonato la pista Manu Koné: il club nerazzurro è intenzionato a trovare un profilo adatto a centrocampo che possa garantire fisicità e corsa. Ma, vista la posizione della Roma sul francese, in viale della Liberazione valutano anche alternative. Ecco i nomi dal Corriere dello Sport: "Koné, per quanto fatto vedere nell’ultima stagione, è effettivamente il profilo ideale.

Come emerso in queste ore, la partita non è chiusa. Devono, comunque, essere individuate alternative. E qualche ipotesi in questo senso può essere già fatta. Chivu, ad esempio, conosce molto bene Mandela Keita, che nelle sue 13 gare alla guida del Parma ha sempre schierato da titolare davanti alla difesa. Età (23 anni) e fisico andrebbero bene, un po’ meno, forse, il livello delle sue doti tecniche.

Ha decisamente più qualità Matt O’Riley del Brighton, accostato più volte alla Juventus e anche al Napoli, oltre ad essere stato inseguito a lungo dell’Atalanta la scorsa estate. Si tratta il classico numero 8 inglese, carrozzato con 188 centimetri di altezza: ieri era titolare nel match contro il Fulham e ha pure segnato su rigore. Ma non è da considerare blindato".